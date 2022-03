PlayStation Store: GTA 5 e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con il debutto dell'attesa versione next-gen di GTA 5, in grado di sfruttare le capacità di PS5, e con il controverso action RPG Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, che ci riporta agli albori della celebre serie targata Square Enix. Fra le altre uscite segnaliamo inoltre l'accattivante avventura a sfondo cyberpunk ANNO: Mutationem, le frenetiche gare di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 e due differenti picchiaduro a incontri: Phantom Breaker: Omnia e Persona 4 Arena Ultimax.

Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V, i protagonisti Michael, Trevor e Franklin Forte dei suoi oltre 160 milioni di copie vendute, GTA 5 approda finalmente su PS5 con la tanto attesa versione next-gen, che introduce alcune importanti migliorie tecniche all'esperienza open world che molto di noi già conoscono bene, avendo fatto il proprio debutto su PS3 nell'ormai lontano 2013. Grand Theft Auto V (PS5, 9,99€) si pone dunque come uno dei pochi tripla A ad aver trovato posto su tre differenti generazioni di console. La campagna del gioco, estremamente corposa e divertente, racconta le vicende di tre personaggi davvero ben caratterizzati: Michael De Santa, Franklin Clinton e Trevor Philips, che si ritrovano a collaborare per portare a termine una serie di colpi e dominare in questo modo lo scenario di Los Santos, la città che fa da sfondo all'avventura e che riprende i tratti di Los Angeles. Pur al netto di un sistema di controllo distante dalle soluzioni oramai ampiamente collaudate per il genere action, il gameplay di GTA V si presenta ancora oggi in gran forma, a dimostrazione di quanto il progetto fosse avanti all'epoca del debutto e di quanta cura sia stata posta nella sua realizzazione: non a caso si tratta di una delle produzioni videoludiche più costose di sempre. La versione PlayStation 5 vanta tre differenti modalità grafiche, che consentono di giocare a 4K reali e 30 fps, 1440p e 60 fps oppure 1440p dinamici e 60 fps con l'aggiunta di un pizzico di ray tracing. I caricamenti risultano notevolmente più veloci rispetto a PS4 grazie all'SSD, e infine il controller DualSense è stato sfruttato bene per quanto concerne trigger adattivi e feedback aptico, come abbiamo scritto nell'analisi di GTA 5 per PS5.