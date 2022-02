GTA 5 a più di 160 milioni di copie, Red Dead Redemption 2 a 43 milioni: gli ultimi dati di Take Two

GTA 5 e Red Dead Redemption 2 hanno fatto complessivamente dei numeri davvero impressionanti: il primo ha venduto più di 160 milioni di copie in totale, mentre il secondo più di 43 milioni. Si tratta di risultati incredibili, per due franchise immensi in termini di seguito, in particolare quello Grand Theft Auto.

Pensate che solo nell'ultimo trimestre, quello conclusosi a dicembre 2021, GTA 5 ha venduto ben 5 milioni di copie, più della maggior parte dei nuovi lanci. Ha raggiunto il miliardo di dollari di vendite più velocemente di qualsiasi altro franchise della storia. La serie ha venduto in totale 370 milioni di unità.

Anche il risultato di Red Dead Redemption 2 è ottimo, considerando anche che è il secondo titolo più venduto negli Stati Uniti degli ultimi tre anni, in termini di ricavi, con la serie che ha raggiunto i 65 milioni di copie venduti complessivamente.

A mettere le cose in prospettiva ci ha pensato il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che ha confrontato le vendite di GTA 5 con quelle di altri franchise:

"Alcuni divertenti dati di vendita:

L'intera serie Assassin's Creed (dato aggiornato a novembre 2020): 155 milioni di copie

L'intera serie Final Fantasy (dato aggiornato a settembre 2021): 164 milioni di copie

L'intera serie Resident Evil (dato aggiornato a dicembre 2021): 123 milioni di copie

Grand Theft Auto V (dato aggiornato a febbraio 2022): 160 milioni di copie"