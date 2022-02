Age of Empires: Shannon Loftis lascia World's Edge e Microsoft dopo 29 anni

Shannon Loftis ha annunciato il suo addio a Microsoft e a World's Edge, lo studio di cui era capo, quindi alla serie Age of Empires, di cui si è occupata nella sua ultima fase lavorativa, dopo ventinove anni passati nella compagnia di Redmond.

Shannon Loftis

Loftis: "Dopo 29 anni in Microsoft, ho deciso di andare in pensione per passare più tempo con la famiglia, con i miei hobby e, ovviamente con i videogiochi. Non esistono parole per esprimere quanto abbia significato per me far parte dell'avventura di Age negli ultimi cinque anni e più. È stato il più grande onore della mia carriera da sviluppatrice far parte di questa comunità: ascoltarvi, giocare con voi e festeggiare con voi."

La Loftis ha curato la pubblicazione di molti titoli di Microsoft, tra i quali quelli della serie Madness (Motocross Madness, Monster Truck Madness e Midtown Madness), Project Gotham Racing, la serie Fable, Viva Pinata, Banjo Kazooie: Nuts and Bolts e tanti altri. Laureata alla Duke University, si è unità a Microsoft nel 1993 dove quasi subito è stata presa nella divisione videogiochi.

Nella sua lettera di addio, pubblicata sul sito ufficiale del franchise Age of Empires, la Loftis ha voluto ringraziare Phil Spencer, Matt Booty, Aaron Greenberg e tutto il team di Xbox per gli anni di collaborazione e di successi.

"Mi sono sempre detta che avrei lasciato Microsoft solo al picco del suo successo e finora non c'è stato picco più alto di questo. Grazie dal profondo del mio cuore per il supporto, la passione, il divertimento, la dedizione, i commenti e la gioia che ci avete dato."

A prendere il suo posto di capo di World's Edge sarà Michael Mann, l'executive producer di Age of Empires IV. La Loftis non andrà subito via, ma aiuterà il nuovo dirigente nella fase di transizione.

Il messaggio è stato anche un'occasione per annunciare che stanno per arrivare grosse novità per la serie Age of Empires. Chissà quali.