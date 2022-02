Vampire Survivors su Steam ha il 99% di recensioni positive, di più di 30.000

Vampire Survivors ha il 99% di recensioni positive su Steam. Considerando che ne ha ricevute più di 30.000 (30.527 al momento di scrivere questa notizia) si tratta di un risultato davvero eccellente, per quello che è diventato un piccolo fenomeno della piattaforma di Valve. Considerando che a svilupparlo è stato un nostro connazionale, ci fa ancora più piacere riportare di tale successo e risonanza che il gioco sta avendo sulla scena PC.

Per chi non lo conoscesse si tratta di un action con grafica rigorosamente in pixel art in cui l'obiettivo è resistere a ondate su ondate di nemici, sempre più numerosi. A renderlo particolarmente piacevole, oltre al prezzo ultra accessibile (2,39€), è il fatto che funziona davvero bene e offre una sfida coinvolgente.

Da notare che Vampire Survivors è ancora in Accesso Anticipato e che l'autore, Luca Galante, lo sta aggiornando con sempre nuovi contenuti. Se volete saperne di più, leggete l'intervista che gli abbiamo fatto. Apprenderete del suo percorso professionale, delle difficoltà avute a entrare nell'industria dei videogiochi e di quanto sia stato importante Ultima Online per la sua vita.

Vampire Survivors è disponibile soltanto per PC.