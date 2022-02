Apex Legends - Stagione 12: Ribellione, trailer del Pass Battaglia

Apex Legends vedrà domani, 8 febbraio, l'inizio della Stagione 12: Ribellione, e non poteva ovviamente mancare un trailer di presentazione per il nuovo Pass Battaglia.

Come sappiamo, la nuova season vedrà l'arrivo della nuova Leggenda Mad Maggie, della modalità territoriale Controllo, con le sue sfide nove-contro-nove, e di altre novità.

Il Pass Battaglia consentirà anche stavolta di vivere al massimo questa esperienza, sbloccando oggetti cosmetici di vario genere, musiche, skin e schermate di caricamento. È possibile acquistarlo dallo shop in-game per 950 monete Apex.

"Acquista il pass battaglia della Stagione 12 e fatti strada tra le sfide giornaliere e settimanali per ricevere ricompense uniche, come i set leggendari per Seer e Loba, i set epici per Ash, Crypto e Lifeline, le skin reattive per l'Hemlok e altro ancora. Conquista la vittoria con stile!", si legge nella sinossi ufficiale.

"Sfida la sorte con stile e sblocca nuovi set cosmetici per Seer, Loba, Crypto, Ash e Lifeline man mano che sali di livello. Ogni set comprende una skin leggenda, una skin arma in coordinato, uno sfondo banner e una decorazione arma."