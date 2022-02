Lost Ark: il nuovo trailer del director mostra ben diciotto minuti di gameplay

Il nuovo trailer di Lost Ark, chiamato Director's Trailer, mostra la bellezza di diciotto minuti di gameplay, per quello che si annuncia come un titolo davvero esplosivo. Il lancio ufficiale ci sarà l'11 febbario 2022 su Steam, ma quelli che hanno avuto modo di giocarci (in Alpha) hanno già lasciato recensioni entusiaste per il lavoro di Smilegate RPG, pubblicato da Amazon Games. Pensate che ben il 95% delle quasi 2.000 recensioni sono positive.

Il filmato in sé, diviso in vari capitoli, è una lunga carrellata di momenti di gioco, che mostrano le meccaniche di quello che appare come un gioco di ruolo d'azione ultra rifinito e davvero pieno di contenuti. Il titolo del trailer deriva dal commento di Keum Kang Sun, il director, che spiega i motivi delle varie scelte fatte in fase di sviluppo.

Interessante il fatto che vengano mostrati anche momenti ameni, come uno scontro a palle di neve o una piscina pubblica in cui gli eroi possono fare il bagno come se stessero in vacanza. Comunque sia, la maggior parte delle scene mostra il ricco scenario fantasy in cui i giocatori si troveranno a vivere e collaborare.

Se ancora non siete convinti della bontà di Lost Ark, guardate il trailer. Comunque sia, quando sarà lanciato potrete provarlo senza spendere nulla, visto che è un free-to-play.