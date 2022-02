Nintendo Direct, nuovo streaming imminente per due diversi leaker

Un nuovo Nintendo Direct sarebbe imminente, stando a quanto riportato su Twitter da due differenti leaker: uno ha semplicemente segnalato la notizia, l'altro ha fornito diversi dettagli sullo streaming.

Alcuni giorni fa Charles Martinet ha lasciato un indizio su di un possibile Nintendo Direct a metà febbraio, e per quanto tale evento sembrasse del tutto incidentale stanno prendendo corpo rumor che appaiono plausibili al riguardo.

"Ho sentito che Nintendo ha completato la produzione video di un nuovo Direct e manderà presto i testi per la localizzazione nelle varie lingue", ha scritto il profilo di Samus Hunter. "Ci sono dunque ottime possibilità per un annuncio in arrivo domani."

"Al momento pare che il video abbia una durata di 35 minuti, ma che sia ancora privo di un grosso reveal che verrà posizionato all'inizio, a metà o alla fine dello streaming: aggiungono questi elementi sempre all'ultimo momento, quindi potrebbe venirne fuori un Direct da circa 45 minuti."

"Ciò di cui sono piuttosto sicura è che il Nintendo Direct in questione verrà pubblicato nell'intervallo che ho indicato il mese scorso, dunque se anche la produzione del video dovesse terminare questa settimana, sarà tutto pronto per la prossima."