Nintendo Switch: nuovo Direct a metà febbraio? Un indizio da Charles Martinet, il doppiatore Mario

Le voci di corridoio su un possibile nuovo Nintendo Direct durante il corso del mese di febbraio nelle ultime settimane si sono intensificate e forse ora conosciamo il giorno della prossima presentazione della line-up di Nintendo Switch, grazie a un possibile indizio fornito da Charles Martinet, lo storico doppiatore di Mario.

Tutto è nato quando @Xeno_Joey ha suggerito il 16 febbraio 2022 come data del prossimo Nintendo Direct, una speculazione come tante altre.

Se non fosse che, come viene fatto notare successivamente, il post in questione ha ricevuto un "Mi piace" da Martinet, il che potrebbe suggerire che effettivamente la data sopracitata potrebbe essere azzeccata.

Al tempo stesso specifichiamo l'ovvio: il like del doppiatore di Mario non è una conferma ufficiale. Tra l'altro dando uno sguardo alla sua cronologia di Mi piace su Twitter, Martinet ci ha dato l'impressione di essere uno "spolliciatore" compulsivo. Dunque rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali direttamente da Nintendo. Detto questo, i tempi dovrebbero essere ormai maturi per una nuovo Direct, dato che negli anni passati c'è stato almeno un appuntamento tra gennaio e febbraio.

Rimanendo in tema, secondo l'insider Zippo durante il prossimo Nintendo Direct potrebbero essere annunciati Xenoblade Chronicles 3, un nuovo Fire Emblem e Mario Kart 9, anche se quest'ultimo sembra poco probabile considerando le vendite faraoniche di Mario Kart 8.