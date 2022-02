Mario Kart 9, Xenoblade 3 e un nuovo Fire Emblem potrebbe essere nel prossimo Direct, per un insider

Secondo l'insider Zippo, ben conosciuto negli ambienti che gravitano intorno a Nintendo, nel prossimo Nintendo Direct potrebbero esserci diversi giochi non ancora annunciati: Mario Kart 9, Xenoblade 3 e un nuovo Fire Emblem. In realtà Zippo non è certo dei contenuti del Direct, ma ha raccolto qualche voce sui titoli citati.

Stando alle sue fonti, il nuovo Nintendo Direct potrebbe essere trasmesso la prossima settimana o, quantomeno, nel corso di febbraio, e sarà bello grosso: "In questo momento non sono certo dei contenuti, ma è facile supporre che Kirby And The Forgotten Land, Splatoon 3, Advance Wars 1+2, il pesantemente vociferato Xenoblade 3 e un nuovo Fire Emblem saranno presenti."

Secondo lui Nintendo ha molto da svelare, quindi potrebbe sganciare qualche bomba nel corso della presentazione. In chiusura del suo post, il nostro ha aggiunto su Mario Kart 9: "Se faceste una scommessa grossa quanto il Super Bowl sull'inesistenza del nuovo Mario Kart, perdereste un sacco di soldi."

Proprio oggi sono emerse le vendite record di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, anche nell'ultimo anno, e della serie in generale, che fanno supporre un seguito come praticamente sicuro, quantomeno in futuro. Che il 2022 sia l'anno giusto per giocarci? Difficile dirlo, visto l'affollamento di uscite su Nintendo Switch.