La Coppa Primavera del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy ha una data

Nintendo ha annunciato la data ufficiale della Coppa Primavera per il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy: l'evento si svolgerà il prossimo 23 marzo, dalle 11.00 alle 23.00, e sarà aperto alla partecipazione di tutti i giocatori.

Non sarà necessario effettuare qualificazioni precedenti: tutto ciò che dovrete fare per prendere parte alla Coppa Primavera sarà accedere all'apposita sezione del menu di Mario Kart 8 Deluxe e inserire il codice torneo 1260-0473-6555.

Si tratta di un'opportunità da non perdere anche e soprattutto per chi non possiede il Pass Percorsi Aggiuntivi, visto che durante il torneo tutti i circuiti extra potranno essere utilizzati gratuitamente, e sarà dunque possibile provarli senza limitazioni.

I migliori venticinque classificati all'interno della competizione riceveranno premi esclusivi a tema Super Mario, offerti in collaborazione con LEGO, Jakks Pacific, Epoch e Simba, oltre ai premi ufficali del My Nintendo Store.