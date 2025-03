Mario Kart 8 Deluxe è un successo insuperabile su Switch, al punto che potrebbe essere un problema

Pare però che Nintendo non abbia realizzato la conversione del videogioco (ricordiamo che la versione originale è per Nintendo Wii U) senza porci troppo pensiero e senza aspettarsi risultati enormi.

Il gioco più venduto su Nintendo Switch è Mario Kart 8 Deluxe . Parliamo di oltre 67 milioni di unità, un successo che non potrà probabilmente essere superato sulla piattaforma, considerando che siamo oramai alla sue battute finali.

Cosa ne pensano di Mario Kart i due ex-Nintendo

Le informazioni provengono da una coppia di ex-Nintendo of America, precisamente Kit Ellis e Krysta Yang, rispettivamente ex-director della divisione social media marketing della compagnia ed ex-manager senior delle relazioni con i content creator.

Yang afferma: "all'interno di Nintendo, non c'era la minima idea che questo sarebbe stato il videogioco più importante di Switch", ed Ellis ha aggiunto che Mario Kart 8 è stato "una specie di pensiero secondario". Nintendo si è semplicemente detta: 'molti giocatori non hanno comprato Mario Kart 8 su Wii U, perché non convertirlo su Switch e dargli così una seconda possibilità?'.

La conseguenza è stata che il videogioco ha venduto 75 milioni di unità tra Wii U e Nintendo Switch, la maggior parte delle quali sulla nuova console ovviamente.

Nel loro video, i due ex-Nintendo affermano che questo successo è però un "problema" per Nintendo, che deve convincere i giocatori a mettere da parte l'amato Mario Kart 8 Deluxe (e i suoi componenti aggiuntivi) per passare a Nintendo Switch 2 e giocare a Mario Kart 9 (nome non ufficiale, ricordiamo).

