Mario Kart 9: le novità e i segreti nascosti nel trailer di Switch 2

Il trailer dura poco, una manciata di secondi, ma è abbastanza per notare alcune novità: novità che verranno approfondite e svelate il 2 aprile, nel Direct dedicato a Nintendo Switch 2 . Perché, come sospettavamo da tempo, ormai è praticamente certo che Mario Kart 9 sarà un gioco di lancio . Che arrivi lo stesso giorno, o qualche settimana/mese dopo, non lo sappiamo, ma non dovremo aspettare molto.

Mario Kart 9 (o Mario Kart 10, dipende se Mario Kart Tour , per mobile, influenzerà la nomenclatura ufficiale) a colpo d'occhio può essere scambiato per il suo predecessore. Sia perché Mario Kart 8 Deluxe era uno dei giochi graficamente più belli su Switch, anche attraverso il sapiente uso delle inquadrature e dei trucchetti stilistici per mascherare i punti deboli (è un merito, sia chiaro), sia perché il balzo visivo tra Wii e Wii U/Switch, corrispondente a quello tra PlayStation 2 e PlayStation 3, è stato l'ultimo salto davvero "evidente" in qualsiasi momento, in qualsiasi videogioco, con qualunque genere.

Il primo gioco visibile nel trailer di presentazione di Switch era The Legend of Zelda: Breath of the Wild ; stavolta invece è il " successore di Mario Kart 8 Deluxe " ad accompagnare il debutto di Nintendo Switch 2.

Tecnica e dettaglio grafico

Osservando meglio il breve filmato, di differenze con Mario Kart 8 se ne vedono eccome, posto, e questa è l'ultima volta che lo ripetiamo, che il colpo d'occhio è effettivamente simile al predecessore. I modelli sono più ricchi e rifiniti, sia dei personaggi sia dei veicoli: basta guardare il volto di Mario, o gli pneumatici della sua vettura (le cui scanalature, ad esempio, sono poligonali e non semplici texture).

Le animazioni sono estremamente curate

A livello tecnico, però, la differenza principale coinvolge il panorama. Sia la strada che la sabbia a bordo pista sono molto più ricche e dettagliate che in Mario Kart 8 Deluxe: quest'ultimo inoltre, come già detto, era molto abile nell'alternare elementi realistici ad altri più abbozzati per "far risparmiare" potenza alla console. Nel Deserto di Tartosso, per citare un tracciato simile a quello del filmato, la strada era dettagliata, ma la sabbia ai margini estremamente stilizzata: in questo filmato di Mario Kart 9, non c'è praticamente differenza tra l'asfalto e lo sterrato (in termini di dettaglio).

La seconda grande distinzione, tecnicamente parlando, riguarda l'estensione dell'area e la profondità di campo. Che in gara si apprezzerà poco, sicuramente meno che in altri generi, ma dal trailer è più che evidente: l'area che circonda la pista è enorme, con montagne sullo sfondo, costruzioni mariesche (gli immancabili tubi), vegetazione varia. È una pista all'interno di uno scenario, non uno scenario costruito intorno alla pista: quest'aspetto ha portato alcuni a pensare che Mario Kart 9 possa proporre un approccio alla Forza Horizon, con esplorazione libera o quantomeno un vasto hub, ma a nostro parere è ancora prematuro supporlo. Non ci sono abbastanza indizi: la ricchezza dello scenario potrebbe essere dovuta semplicemente alla maggior potenza di Switch 2, senza coinvolgere inedite modalità di gioco.

Non è una teoria assurda, comunque: ci sono tante strade fin troppo dettagliate, oltre quella principale, per rappresentare un semplice orpello (notate, ad esempio, l'incrocio tra la pista asfaltata e il lungo sentiero sterrato, quando l'inquadratura si allarga). Una stessa pista (uno stesso scenario, per meglio dire) potrebbe contenere più tracciati.