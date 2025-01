I Beast Games di MrBeast hanno ottenuto un successo enorme su Prime Video

Il reality show Beast Games, creato dal più influente youtuber del mondo, MrBeast, ha ottenuto un successo enorme su Prime Video, stando ai numeri svelati dalla piattaforma, tanto da diventare la serie non sceneggiata più vista di sempre tra quelle offerte dal servizio.

Secondo quanto annunciato da Amazon, la serie ha raggiunto ben 50 milioni di spettatori in 25 giorni, con il debutto avvenuto il 19 dicembre 2024. Si tratta di un risultato notevole, che rende i Beast Games il secondo miglior debutto del 2024 sulla piattaforma, dopo la serie TV di "Fallout", tenendo in considerazione un periodo di tempo comparabile. C'è da dire che Amazon non definisce cosa intende per spettatore. Quindi, quei 50 milioni potrebbero essere dovuti anche a persone che hanno guardato solo una parte di "Beast Games", pezzi di episodi e poco altro.