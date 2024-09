La serie Prime Video Fallout ha vinto due Emmy Awards e forse ne arriverà anche un terzo

Shōgun ha fatto incetta di premi agli Emmy Awards

In totale Fallout aveva ottenuto ben 16 nomination agli Emmy Awards 2024, tra cui quelle come miglior serie drammatica, miglior scenografia e miglior montaggio per una serie drammatica, che invece sono stati vinti da Shōgun, che in totale ha conquistato la bellezza di 14 premi sulle 25 categorie in cui era in lizza. Si tratta del record di Emmy vinti in un solo anno da una serie TV.

I protagonisti della serie TV di Fallout

Se anche voi avete amato la trasposizione per il piccolo schermo realizzata da Prime Video, potreste essere interessati al documentario ufficiale che svela tanti dettagli interessanti dietro le quinte delle riprese della serie Fallout.