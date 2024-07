Fallout è candidato a 16 Emmy Award, tra i quali migliore serie drammatica e miglior attore

Tuttavia, le nomination di Fallout giungono forse più a sorpresa, in particolare per quanto riguarda quella a miglior attore protagonista per Walton Goggins nel ruolo del Ghoul , in effetti una delle migliori interpretazioni viste nella serie TV di Prime Video.

La serie TV con la maggiore quantità di candidature risulta comunque essere Shogun , che supera l'adattamento dal videogioco di Bethesda arrivando a 25 nomination, seguita a stretto giro da The Bear, protagonista di 23 candidature per quest'anno.

Fallout si rivela una delle serie più presenti nelle candidature agli Emmy Award di quest'anno, ovvero i premi globalmente più conosciuti per quanto riguarda la serie televisive, con ben 16 nomination che comprendono anche Migliore Serie Drammatica e Miglior Attore Protagonista per Walton Goggins.

Fallout sembra distinguersi in parecchi ambiti

Le candidature di Fallout vanno da quelle principali come Miglior Serie Drammatica, ovvero uno dei premi principali dell'intero evento, ad altre più tecniche, che vanno a evidenziare la cura nella scrittura della sceneggiatura, nell'elaborazione dello scenario, negli effetti visivi, nel make-up e tanti altri settori in cui, evidentemente, Fallout eccelle.

Walton Goggins nel ruolo del Ghoul in Fallout

Queste, in particolare, sono tutte le candidature di Fallout in questa edizione degli Emmy Awardsm comprese quelle "minori":

Best Drama Series

Outstanding Production Design For A Narrative Period Or Fantasy Program

Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes



Outstanding Picture Editing For A Drama Series



Outstanding Emerging Media Program



Outstanding Main Title Design



Outstanding Period Or Fantasy / Sci-Fi Makeup (Non-Prosthetic)



Outstanding Prosthetic Makeup



Outstanding Music Supervision



Outstanding Lead Actor In A Drama Series (Walter Goggins as The Ghoul)



Outstanding Sound Editing For A Comedy Or Drama Series



Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series



Outstanding Special Visual Effects



Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming



Outstanding Stunt Performance



Outstanding Writing For A Drama Series



Per quanto riguarda la Miglior Serie Drammatica, Fallout dovrà vedersela con The Crown (Netflix), The Gilded Age (Max), The Morning Show (Apple TV+), Mr. And Mrs. Smith (Prime Video), Shogun (FX), Slow Horses (Apple TV+) e 3 Body Problem (Netflix).

La serata con le premiazioni del 76esimi Emmy Awards si terrà il 15 settembre 2024.