Prime Day: i 10 prodotti più venduti su Amazon Italia

I 10 prodotti più venduti per il Prime Day

Partiamo prima di tutto da Final fantasy XVI, l'ultimo capitolo della fortuna serie di JRPG di Square Enix, che per l'occasione è disponibile a soli 26,99 euro. Per gli utenti Switch troviamo al secondo posto Mario + Rabbids: Sparks of Hope, direttamente dai ragazzi di Ubisoft Milan, che viene venduto all'incredibile prezzo di appena 14,99 euro. Al terzo posto troviamo Fire Stick 4K di Amazon, che consente di portare lo streaming su qualsiasi TV non dotata di servizi smart, con tanto di supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, disponibile per l'occasione a soli 36,99 euro, con uno sconto del 37%. Quarto posto per God of War: Ragnarok, il nuovo capitolo del reboot della serie di Kratos, disponibile in versione PlayStation 5 a soli 40,59 euro. A metà della classifica troviamo Assassin's Creed Mirage Launch Edition, che oltre al gioco base comprende i contenuti aggiuntivi, disponibile sempre in versione PlayStation 5 ad appena 27,99 euro. Al sesto posto troviamo Metal Mear Solid Master Collection Vol. 1, che comprende rispettivamente il primo Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e infine Metal Gear Solid 3. Il titolo è disponibile in versione PlayStation 5 a soli 44,99 euro. Passiamo poi a Echo Dot, che si presenta nella sua 5° generazione, caratterizzata da un suono estremamente ricco e potente. Lo smart speaker di Amazon è disponibile a soli 26,99 euro. Ottavo posto per Prince of Persia: The Lost Crown, lo splendido reboot della serie di Ubisoft, che nella sua versione per PlayStation è disponibile ad appena 43,99 euro. È poi il tempo di passare a The Last of Us Parte 1, primo capitolo del remake della storia di Naughty Dog con protagonisti Joel e Ellie, in questo caso disponibile sempre in versione PlayStation 5 ad appena 40,59 euro. Terminiamo infine con il decimo posto, dove troviamo Persona Tactica 5, RPG disponibile nella sua Launch Edition per PlayStation 5 ad appena 18,99 euro.