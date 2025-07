La Ellie della serie di The Last of Us commenta l'addio di Neil Druckmann, co-creatore

Come annunciato recentemente, Neil Druckmann - co-creatore della serie videoludica di The Last of Us e della omonima serie TV - lascerà la produzione dello show di HBO, tornando a pieno regine sullo sviluppo dei videogiochi.

Le parole di Ramsey sull'addio di Neil Druckmann

Ramsey - interprete di Ellie in The Last of Us - ha parlato con Variety ha dichiarato: "Il mondo di The Last of Us è la sua creazione", riferendosi ovviamente a Neil Druckmann e continuando dicendo, "La sua voce e il suo input creativo non saranno assenti dalla Stagione 3 solo perché non è coinvolto attivamente".

"Inoltre, tutti noi siamo ancora collegati la progetto e ci impegniamo al massimo, onorando il gioco e la creazione di Neil. Sicuramente ci mancherà sul set, ma il suo spirito è dentro la storia" della serie TV. Va anche detto che The Last of Us Stagione 3 ha chiaramente già la strada spianata, visto che nel definire la seconda stagione il team di sceneggiatori deve aver già pensato a come gestire la prossima stagione. Inoltre, la trama segue quella del videogioco e quindi c'è già una chiara traccia da seguire.

Druckmann nel frattempo potrà dedicarsi alla prossima IP di Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet. La stagione 3 di The Last of Us invece seguirà le vicende di Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Ricordiamo che The Last of Us Stagione 3 ha un periodo di uscita confermato da HBO.