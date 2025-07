Prince of Persia The Lost Crown per Nintendo Switch è in sconto su Instant Gaming al 60%

Su Instant Gaming è disponibile Prince of Persia The Lost Crown per Nintendo Switch a 19,99 € invece di 50 € per uno sconto del 60%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 24,39 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Come vi abbiamo già anticipato, si tratta in questo caso della versione per Nintendo Switch. Vediamo ulteriori informazioni su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.