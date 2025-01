Ubisoft festeggia l'anniversario di Prince of Persia: The Lost Crown con un trailer e sconti

È passato un anno dal lancio di Prince of Persia: The Lost Crown e per festeggiare il primo anniversario di questo ottimo metroidvania acclamato da critica e pubblico Ubisoft ha pubblicato un trailer celebrativo con un mix di sequenze scoppiettanti, citazioni dalle recensioni e reazioni dal vivo degli streamer, che potrete visualizzare nel lettore sottostante.

Non solo, al momento il gioco è in promozione su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One. Nello specifico al momento la Prince of Persia: The Lost Crown - Complete Edition è in saldo a 24,99 euro con il 50% di sconto sul PlayStation Store, stessa percentuale di sconto su Xbox Store per il gioco base, al momento acquistabile a 19,99 euro.