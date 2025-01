Donald Trump ha annunciato la sua Meme Coin ma molti pensano che sia stato hackerato il suo profilo X

Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova meme coin, una criptovaluta che combina ironia e speculazione , attraverso i suoi account ufficiali su X e Truth Social. L'annuncio, giunto pochi giorni prima del suo insediamento come nuovo Presidente, ha suscitato inizialmente scetticismo, con molti utenti che sospettavano che i suoi account fossero stati hackerati .

Un progetto per le crypto

Secondo quanto riportato da Decrypt, diversi segnali hanno alimentato i dubbi iniziali. Ad esempio, i fondi utilizzati per finanziare il progetto, provenienti da Binance e Gate, sono stati tracciati come destinati a clienti esteri. Tuttavia, il sito ufficiale della criptovaluta accredita l'iniziativa allo stesso gruppo che aveva lanciato gli NFT di Trump. Fonti vicine alla famiglia dell'ex presidente hanno confermato la legittimità del progetto, come riportato da Cointelegraph.

Non è la prima incursione di Trump nel mondo crypto. Negli ultimi anni, ha lanciato più collezioni di NFT e persino una piattaforma dedicata alle criptovalute, dimostrando un crescente interesse per il settore. Con l'inaugurazione alle porte, Bloomberg riferisce che Trump intende firmare un ordine esecutivo per dichiarare le criptovalute una "priorità nazionale", evidenziando il ruolo strategico che queste tecnologie avranno nel suo mandato.