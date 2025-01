Call of Duty lancia il bundle LA Fire Relief, i ricavi in beneficenza per aiutare Los Angeles contro gli incendi

Anche Activision si unisce alle compagnie che hanno deciso di aiutare la popolazione di Los Angeles a riprendersi dai terribili incendi che hanno devastato la città. Oltre a donare un milione di dollari, la compagnia ha lanciato un bundle per Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone, di cui tutti i ricavi verranno donati in beneficenza.

Il pacchetto in questione si chiama LA Fire Relief Pack e include un costume per l'operatore Payne, due skin per armi e altri oggetti per la personalizzazione estetica. È già disponibile nello store interno di Call of Duty acquistabile tramite la valuta premium del gioco. Parliamo di un prezzo di 2.400 CoD Points, ovvero circa 19,99 euro. Il 100% del ricavato verrà dato in beneficenza alla Los Angeles Fire Department Foundation, ovvero l'organizzazione no-profit che supporta i vigili del fuoco locali, e a Direct Relief.