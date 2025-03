Call of Duty: Warzone presenta la mappa Verdansk con un interessante video diario

"L'erba, gli arbusti, gli alberi: le cose sono ora molto più complesse rispetto al passato", ha aggiunto il senior lead artist Richard Villeneuve. "Per migliorare tutta la mappa e per coprire un'area con erba alta, erba bassa e fango servivano appunto delle nuove tecnologie."

Activision e Beenox hanno realizzato un interessante video diario per presentare la mappa Verdansk di Call of Duty: Warzone e rivelare in che modo lo scenario è stato ricostruito da zero per potersi adattare al meglio all'esperienza battle royale.

Una rivisitazione tecnologica

Annunciato con un divertente trailer, il ritorno di Verdansk in Call of Duty: Warzone è fissato al prossimo 3 aprile e i giocatori hanno accolto la notizia con grande entusiasmo, dopo settimane di voci non confermate.

"Abbiamo lavorato molto all'illuminazione globale per ottenere un effetto più realistico, mantenendo però questo tono nostalgico. Ci sarà un nuovo cielo in alta definizione oltre a un miglioramento per quanto concerne bilanciamento, riflessi, precisione e qualità dell'illuminazione", hanno spiegato gli sviluppatori di Beenox.

Insomma, la rinnovata mappa di Verdansk si prepara a dare spettacolo in Call of Duty: Warzone, e la sensazione è che il ritorno di questo iconico scenario potrà rilanciare in maniera importante i numeri del battle royale di Activision.