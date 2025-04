Activision ha annunciato che La Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone è disponibile a partire da oggi e introduce numerose novità per l'esperienza sparatutto; a partire dal clamoroso ritorno della mappa Verdansk con una versione ridisegnata per l'occasione.

L'iconico scenario che ha fatto da sfondo alle più memorabili partite di Warzone è di nuovo accessibile, dopo anni di attesa, e punta a diventare il cuore pulsante delle battaglie su larga scala di Call of Duty. Potremo inoltre sperimentare nuove mappe multiplayer, armi inedite e un Battle Pass ricco di contenuti.

Fin dal 2020, Call of Duty: Warzone ha visto milioni di giocatori combattere tra le sue strade, creando momenti epici e indimenticabili: il ritorno di Verdansk si pone come un evento celebrativo per il quinto anniversario del titolo.

Dotata di una grafica aggiornata e nuove aree di combattimento, che si integrano con i classici punti di riferimento come Dam, Stadium e Downtown, la nuova Verdansk offre un mix perfetto fra nostalgia e innovazione, pronto a ridefinire le dinamiche di gioco su larga scala.