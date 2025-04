Assassin's Creed Shadows riprodotto con RTX 5090 e mod per il ray tracing potenziato: vediamo il video

Assassin's Creed Shadows è un gioco visivamente di grande impatto, con le sue molte ambientazioni, le stagioni e i molteplici elementi presenti a schermo. Ovviamente c'è sempre modo per migliorarlo: le mod!

Certo, funzionano solo su computer a meno che non ci sia un supporto ufficiale per console, ma i giocatori PC non hanno di questi problemi.

Ora, possiamo vedere un nuovo video del canale YouTube italiano Beyond Dreams, che ci mostra Assassin's Creed Shadows con una mod per il Ray Tracing e riprodotto con RTX 5090.