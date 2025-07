Project Cars 3 verrà presto rimosso dal mercato: ecco la data che segna la fine della serie di simulazioni

Considerando che i due capitoli precedenti sono stati già rimossi dal mercato e che EA ha di fatto cancellato la serie Project CARS anche per quanto riguarda i progetti futuri, possiamo dire che il 24 agosto rappresenta in effetti la fine della serie di giochi di guida creata da Slightly Mad.

Project Cars 3 verrà presto rimosso dal mercato : Electronic Arts ha annunciato la data in cui il gioco non sarà più acquistabile in digitale e che segna di fatto la fine della serie di simulazioni di guida di Slightly Mad Studios, si tratta del 24 agosto 2025.

La fine di una serie

In ogni caso, coloro che già possiedono Project Cars 3 potranno ovviamente continuare a giocare anche oltre tale data e anche le funzionalità online resteranno attive fino al 24 febbraio 2026, dunque resta ancora un po' di tempo per poterlo giocare anche in multiplayer.

Un'immagine di Project CARS 3

La serie è partita nel 2015 come alternativa ai sim-cade più famosi come Gran Turismo e Forza Motorsport, ponendosi su un piano simile a questi titoli, visto il suo approccio intermedio tra simulazione vera e propria e gioco di guida, sebbene con un'attenzione maggiore al realismo e al modello di guida avanzato.

Dopo il successo del primo capitolo anche attraverso un lungo processo di early access, Project Cars 2 è poi uscito nel 2017, con il terzo capitolo arrivato poi nel 2020, seguendo un percorso di evoluzione a ritmi piuttosto alti.

La serie ha avuto anche uno spin-off per dispositivi mobili chiamato Project Cars Go, e Slightly Mad ha anche pubblicato un gioco ufficiale di Fast and Furious nel 2020. Tutti e tre i giochi di Project Cars sono stati originariamente pubblicati da Bandai Namco, e lo studio è stato successivamente acquisito da EA nel 2021 nell'ambito di un accordo per l'acquisizione di Codemasters.

Prosegue dunque la riduzione delle risorse da parte di EA nell'ambito dei giochi di corse, considerando anche che Codemasters ha recentemente annunciato di aver chiuso i lavori sulla serie WRC.