Codemasters non lavorerà più alla serie WRC e probabilmente ai giochi di rally

Questo è un periodo decisamente nero per gli studi di Electronic Arts , tra licenziamenti e cancellazioni di progetti. Dopo la pietra tombale messa su Titanfall 3 e la cacciata di più di 400 dipendenti , arriva la notizia dell'addio di Codemasters al mondo del rally, con la fine dei lavori sulla serie con licenza ufficiale WRC e il congelamento di proprietà intellettuali affermate come quella DiRT.

Anni di esperienza gettati alle ortiche

"Ogni grande viaggio alla fine trova il suo traguardo, e oggi annunciamo di aver raggiunto la fine del nostro percorso lavorativo su WRC," ha scritto Codemasters nell'annuncio ufficiale. "Dopo aver lanciato EA SPORTS WRC nel 2023, la stagione 2024, incluso il pacchetto di contenuti Hard Chargers pubblicato di recente, sarà la nostra ultima espansione."

Qui è arrivato anche l'annuncio che lo storico studio di sviluppo inglese non realizzerà più giochi di rally: "Per ora, stiamo mettendo in pausa i piani di sviluppo per futuri titoli di rally. Potete stare certi che EA SPORTS WRC continuerà a essere disponibile per i giocatori attuali e nuovi. Speriamo che rimanga una fonte di gioia, entusiasmo e del brivido delle corse di rally. Ci abbiamo messo il cuore nel crearlo per i fan, e sappiamo che manterrete viva la passione."

"La nostra partnership con WRC è stata una sorta di culmine del percorso di Codemasters nelle corse fuoristrada, un percorso durato decenni attraverso titoli come Colin McRae Rally e DiRT." Appunto, decenni che pare saranno gettati via. "Abbiamo offerto una casa a ogni appassionato di rally, sforzandoci instancabilmente per superare i limiti e offrire l'emozionante brivido della guida fuoristrada. Abbiamo riunito sviluppatori di giochi di corse incredibilmente talentuosi, lavorato con alcune delle icone di questo sport e avuto l'opportunità di condividere il nostro amore per il rally."

Infine, sono arrivati i ringraziamenti per la comunità: "Grazie a tutti i fan che hanno fatto parte e continuano a far parte del nostro viaggio nel mondo del rally."

Di fatto, Codemasters sembra sia in procinto di essere trasformato in uno studio mono brand, che si dedicherà soltanto alla serie F1.