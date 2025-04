Clair Obscur: Expedition 33 è stato testato da Digital Foundry su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S

Risoluzione e framerate su console

Non tutto è perfetto, ad esempio sono stati notati degli artefatti di compressione e problemi di sincronizzazione del labiale nelle cutscene, che tra l'altro girano a un massimo di 30 fps a prescindere dalla piattaforma, nonché un aliasing evidente in alcune circostanze dovuto all'upscaling tramite TSR.

Per quanto riguarda le modalità grafiche, troviamo i due classici preset Quality a 30 fps e Performance a 60 fps. Su PS5 Pro la risoluzione nativa è dinamica, con valori medi di circa 1440p in modalità qualità e 1080p in modalità performance. Oltre a framerate e risoluzione, l'altra differenza tra le due modalità e un'illuminazione indiretta meno accurata nella modalità Performance.

PS5 e Xbox Series X sono fondamentalmente alla pari. Nel loro caso la risoluzione nativa in modalità Performance scende intorno agli 864p e in modalità Qualità a 1224p. Su Xbox Series S sono stati necessari per forza di cose dei compromessi. Troviamo un unico preset con risoluzione nativa che sia assesta mediamente sui 900p, framerate bloccato a 30 fps e Lumen sostituito con SSR per i riflessi e un'illuminazione globale semplificata.