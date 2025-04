Su Monster Hunter Wilds è disponibile il Ray Dau Arcitemprato e il suo nuovo set armatura, ma per poco tempo

Il mostro è disponibile con la nuova missione evento "Un Lampo Silente" a cui è possibile accedere a partire dal Grado Cacciatore 50. Sconfiggendo il mostro riceverete un certificato speciale che permette di forgiare il set armatura "Ray Dau gamma" e potenziare alcuni amuleti. Ma avete relativamente poco tempo: la missione sarà disponibile solo fino al 14 maggio . Come tutte le missioni evento, successivamente verrà resa nuovamente disponibile, ma se siete interessati al nuovo equipaggiamento è meglio non lasciarsi sfuggire l'occasione.

Anche una missione sfida con un pendente in palio

Il Ray Dau Arcitemprato sarà protagonista anche di una Missione Sfida Libera, ovvero una missione con classificazione in base al tempo di caccia come quelle dell'arena, ma con equipaggiamento libero. La missione in questione si chiama "Tempesta Lucente" e sarà disponibile dal 7 al 21 maggio con un GC di 50 o superiore. Abbattendo il mostro in questa sfida riceverete un ciondolo speciale (che verrà distribuito in seguito).

In linea di massima lo scontro è più difficile di un normale Rey Dau, dato che il mostro è più resistente, fa più danni e ha dei nuovi assi nella manica. In particolare, le animazioni di attacco ora sono più veloci, stordisce più facilmente il cacciatore e il mostro dispone anche di una nuova mossa elettrica ad area che potrebbero cogliervi di sorpresa.