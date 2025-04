Clair Obscur: Expedition 33 è introvabile nei negozi fisici

Tantissimi editori e sviluppatori in questo momento vorrebbero avere lo stesso problema di Sandfall Interactive, ossia l'aver fatto il tutto esaurito nei negozi fisici con il suo Clair Obscur: Expedition 33 . È stato lo stesso account ufficiale del gioco a far presente il problema, che evidentemente è stato denunciato da molte persone, tanto da stimolare la nota ufficiale.

Tutto esaurito

"Sappiamo che abbiamo fatto il tutto esaurito delle edizioni fisiche in vari negozi." Ha scritto Sandfall. I nostri partner nella distribuzione stanno cercando di rifornire le scorte! Perdonateci, ma la domanda è stata più alta di quanto atteso in diverse regioni. Rimanete in contatto con i vostri negozi locali per altre informazioni." Clair Obscur: Expedition 33

Facile ipotizzare che nessuno si aspettasse un successo simile per Clair Obscur: Expedition 33, che è stato capace di vendere più di un milione di copie nel giro di tre giorni, che vanno sommate a chi ci ha giocato tramite abbonamento a Game Pass.

Sotto al post ci sono diverse testimonianze di utenti che non sono riusciti a trovare copie fisiche da acquistare. Ci sono anche molti attestati di stima per il team di sviluppo, che faranno sicuramente piacere agli autori e a chi ci ha lavorato negli ultimi anni.

Per il resto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33 per ulteriori dettagli, ricordandovi anche che è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.