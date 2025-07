Gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 hanno visitato gli studi di Final Fantasy in Square Enix

In un particolare scambio culturale, alcuni sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 sono stati invitati a visitare gli studi di Final Fantasy presso Square Enix, creando dunque un incontro storico tra team che agiscono in ambito simile ma con risultati alquanto differenti.

In effetti, Clair Obscur: Expedition 33 è visto da molti come una sorta di anti-Final Fantasy, o forse un JRPG post-Final Fantasy, considerando come possa essere preso in qualità di nuova evoluzione del genere, e un incontro diretto con gli autori della storica serie Square Enix ha un sapore piuttosto storico.

È indubbio, infatti, che il gioco francese debba molto alla tradizione di Final Fantasy a cui è anche chiaramente ispirato, ma è auspicabile che l'ispirazione possa funzionare anche nella direzione opposta, spingendo Square Enix ad accogliere alcune delle nuove idee che hanno funzionato molto bene con Clair Obscur.