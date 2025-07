Metroid Prime 4: Beyond non ha una data di uscita perché sta richiedendo più tempo del previsto, per un leaker

"Se dopo il prossimo Direct non dovesse ancora esserci una data precisa, chiarirò ulteriormente quello che su cosa sta succedendo in modo da calmare anche le paure dei fan", ha riferito il leaker.

Sebbene la questione possa sembrare preoccupante , Reilly ha chiarito che il gioco non si trova al momento nei guai, non è in un "development hell", ma potrebbe avere bisogno di più tempo ed è per questo che Nintendo non ha ancora stabilito una data di uscita al di là di un periodo ancora piuttosto vago.

Il leaker Reece "Kiwi Talkz" Reilly ha riferito che la mancanza di una data di uscita per Metroid Prime 4: Beyond è legata al fatto che lo sviluppo potrebbe aver bisogno di più tempo , visto che il gioco di fatto non è finito e anzi sembra continuare a mancare gli obiettivi nei tempi previsti.

Lavori più lenti del previsto

Il messaggio iniziale da parte dello youtuber in effetti può essere interpretato in maniera piuttosto allarmante, ma la questione sembra sia meno grave di quanto possa sembrare: "ci sono obiettivi di sviluppo che continuano ad essere mancati, è per questo che non abbiamo ancora una data di uscita", ha affermato Kiwi Talkz.



La questione ha fatto emergere una marea di dubbi e discussioni su internet, tanto che lo youtuber è dovuto nuovamente intervenire cercando di spiegare meglio la situazione ed edulcorando un po' i toni, per spiegare che non si tratta di nulla di eccessivamente problematico.

Non ci sarebbe da andare nel panico secondo la fonte in questione, non si tratta di grossi problemi di sviluppo, ma semplicemente i lavori in corso presso Retro Studios non sono ancora arrivati al livello in cui il team si sente sicuro di stabilire una data di uscita e renderla pubblica.

Metroid Prime 4 si troverebbe nelle fasi finali dello sviluppo, ma Nintendo vuole veramente che sia un titolo eccezionale e probabilmente sta spingendo sulla qualità, cosa che potrebbe finire per richiedere una maggiore quantità di tempo rispetto a quanto previsto.