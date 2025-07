Metroid Prime 4: Beyond è stato classificato in Corea, l'annuncio della data di uscita è vicino?

Mentre rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni, Metroid Prime 4: Beyond è stato classificato in Corea del Sud dall'ente di catalogazione dei prodotti videoludici, GRAC (Game Rating and Administration Committee), facendo pensare a un possibile annuncio della data di uscita in arrivo.

A dire il vero, non si tratta proprio di una scienza esatta, ma solitamente la classificazione precede qualche nuova informazione che viene pubblicata nei giorni successivi, come abbiamo visto di recente con la classificazione di Death Stranding 2: On the Beach (classificato qualche settimana prima dell'annuncio della data di uscita).

Il fatto che Metroid Prime 4: Beyond sia stato classificato in queste ore fa pensare al prossimo arrivo di una presentazione, possibilmente con la comunicazione della data di uscita, e la cosa non fa che alimentare le voci su un possibile Nintendo Direct prossimo.