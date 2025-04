Metroid Prime 4: Beyond è spettacolare nel video di gameplay del Nintendo Treehouse: Live

Dopo la presentazione di Nintendo Switch 2 e dei suoi primi giochi, Nintendo ha organizzato dei live stream per mostrare alcuni titoli chiave, come Metroid Prime 4: Beyond , di cui, dopo tanta attesa, abbiamo avuto modo di vedere circa 17 minuti di gameplay della versione per console di nuova generazione (uscirà anche su Nintendo Switch, come saprete).

Samus con il mouse

Nel video possiamo vedere la protagonista Samus Aran che combatte contro dei pirati spaziali, durante una spettacolare sequenza di battaglia. Il video è servito anche per mostrare i controlli da mouse dei Joy-Con 2, con chi giocava che è passato in tempo reale tra i vari sistemi integrati per muovere il personaggio.

Difficile dare un giudizio sulla qualità complessiva di Metroid 4: Beyond in questa fase, anche se ci sembra davvero alta. Vi sapremo ridire a tempo debito.

Per il resto vi ricordiamo che si tratta di un gioco cross-gen, sviluppato praticamente nel corso dell'intera generazione Nintendo Switch, subendo un reboot completo dopo l'annuncio ufficiale.

Il livestream in cui è stato presentato il gioco è servito anche ad alcuni giocatori per protestare contro i prezzi di Nintendo Switch 2 e dei suoi giochi, che subiranno un netto rialzo rispetto a quelli di Nintendo Switch. Staremo a vedere se e come Nintendo risponderà nei prossimi mesi o se proseguirà nella sua politica, dettata in buona parte dalle condizioni del mercato attuale, che lasciano scarsi margini di manovra.