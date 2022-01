Metroid Prime 4: l'azzeramento dello sviluppo fu annunciato esattamente tre anni fa

Esattamente tre anni fa, ossia il 25 gennaio 2019, fu annunciato l'azzeramento dello sviluppo di Metroid Prime 4 per Nintendo Switch. Da allora il gioco è sparito completamente dai radar e non se n'è saputo più nulla. C'è chi teme il peggio, ma in realtà per ora non c'è di che preoccuparsi, perché certe tempistiche per i tripla A sono normali.

Metroid Prime 4 fu annunciato all'E3 2017 con un teaser che mostrava solo il logo animato. Tanto bastò a far gioire i fan di tutto il mondo. Del gioco non fu mai svelato nulla e Nintendo mantenne in generale un profilo bassissimo sul progetto, segno che si trovava nelle primissime fasi dello sviluppo..

Il 25 gennaio 2019 arrivò la doccia fredda: Shinya Takahashi, direttore generale di Nintendo EPD, annunciò in video che lo sviluppo di Metroid Prime 4 era stato azzerato e che il team era cambiato: via Bandai Namco, dentro Retro Studios, la software house della trilogia originale.

Da allora sono passati 1095 giorni, esattamente tre anni, e Metroid Prime 4 non si è più palesato in nessun Direct o annuncio di Nintendo. Comunque sia, non è il caso di temere il peggio, almeno non partendo da queste tempistiche: il ciclo medio di sviluppo di un moderno tripla A è di 4 / 5 anni. Retro Studios è dovuta partire da zero con il progetto, probabilmente dalla fase di pre-produzione, quindi potrebbe impiegare molto altro tempo per concluderlo.

Difficile dire se nel 2022 ne sapremo qualcosa di più. In verità la line-up di Nintendo per l'anno corrente è già abbastanza ricca, quindi potrebbe essere rischioso lanciare un altro gioco di punta. Staremo a vedere.