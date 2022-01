PUBG: giocatori aumentati del 486% con il passaggio a free-to-play

Il passaggio a regime free-to-play ha dato una bella scossa a PUBG, che ha visto incrementare la base di utenti del 486% in questi giorni, grazie alla possibilità di accedere gratuitamente al gioco, in base a quanto riferito da Krafton in queste ore.

PUBG è sempre rimasto molto popolare, in termini di quantità di giocatori attivi online, ma questo passaggio a free-to-play ha portato a una ulteriore iniezione di giocatori veramente ampia, con un incremento che non era mai stato registrato prima per il battle royale in questione.

Pare inoltre che il tasso di crescita sia maggiore in alcuni paesi, come il Sud-Est Asiatico e l'America del Sud, in cui si è registrato un incremento medio superiore al 500% rispetto a prima .

D'altra parte, il netto aumento di giocatori con l'arrivo del free-to-play risultava chiaro anche dai dati forniti da Steam, che parlavano nei giorni scorsi di un nuovo picco record da 691.794 giocatori contemporaneamente online sul gioco in questione.

PUBG può ora essere giocato gratuitamente da tutti attraverso il nuovo regime gratuito come base, ma per giocare le partite classificate è comunque necessario acquistare un upgrade dal prezzo di 12,99 euro.