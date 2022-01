PUBG Battlegrouds: giocatori su Steam in netto aumento da quando è free-to-play

Come era lecito aspettarsi con il passaggio alla formula free-to-play in molti hanno deciso di dare una chance a PUBG: Battlegrouds, con il numero dei giocatori contemporanei su Steam che è aumentato di molto negli ultimi giorni.

Per chi non lo sapesse, mercoledì 12 gennaio, PUBG Battlegrouds è diventato un gioco free-to-play, ovvero chiunque può giocarci gratuitamente, con l'unica limitazione relativa alle partite classificate, a cui è possibile accedere acquistando un upgrade dal prezzo di 12,99 euro.

Chiaramente l'obiettivo di questo cambiamento era quello di attirare nuovi giocatori e possiamo dire che per il momento è stato raggiunto. Stando alle informazioni riportate su SteamDB, nelle ultime 24 ore il battle royale ha raggiunto un picco massimo di 691.794 giocatori, numeri simili a quelli registrati nei giorni immediatamente successivi al passaggio alla formula free-to-play.

Si tratta di un incremento sostanziale, dato che negli ultimi mesi il gioco faticava a raggiungere il tetto dei 400.000 utenti contemporanei. Ovviamente non avendo sotto mano i numeri registrati su console PlayStation e Xbox è impossibile avere un quadro completo della situazione. Inoltre bisognerà vedere se il gioco riuscirà a mantenersi su questi numeri anche nel corso delle prossime settimane.

PUBG: Battlegrounds

Certo siamo lontani dal picco massimo di 3.257.248 utenti contemporanei registrato su Steam nel 2017, ma parliamo appunto di quattro anni fa, un periodo in cui i battle royale erano la novità del momento e non esistevano ancora Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

Avete approfittato del fatto che PUBG: Battlegrounds è free-to-player per provare il battle royale di Krafton?