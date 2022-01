PUBG: Battlegrounds è diventato free-to-play, già centinaia di migliaia in gioco

Infine è successo quello che tutti sapevano sarebbe prima o poi accaduto: PUBG: Battlegrounds è diventato un free-to-play puro, ossia è giocabile gratuitamente da tutti e su tutte le piattaforme. La mossa lo ha già riportato in testa alle classifiche dei titoli più giocati. Ad esempio su Steam è tornato sul podio, dopo mesi in cui non era più nella top 10. Per dire, attualmente ci sono in gioco 335.000 giocatori, ma la cifra è destinata a salire nelle prossime ore. Vediamo il trailer di lancio della nuova edizione:

PUBG: Battlegrounds è un titolo importantissimo, anche perché è quello che ha lanciato la moda dei battle royale. Nel 2021 la versione mobile ha prodotto più ricavi di qualsiasi altro videogioco esistente, soprattutto in oriente. Dalle nostre parti la sua stella si è un po' appannata, in particolare a causa di Fortnite che, essendo stato lanciato come free-to-play sin da subito, ha attirato le masse (non che PUBG sia mai stato un titolo di nicchia), ma ora il titolo di KRAFTON potrebbe tornare a dire la sua. In fondo la versione a pagamento è riuscita a vendere decine di milioni di copie, quindi stiamo parlando di un nome molto forte.

Come sempre avviene in questi casi, la versione free-to-play di PUBG: Battlegrounds vivrà di microtransazioni cosmetiche e di stagioni. Inoltre gli utenti potranno acquistare la versione Plus del gioco, che dà accesso ad alcuni contenuti esclusivi (tutti cosmetici).

Chi aveva acquistato il gioco avrà automaticamente la versione Plus e, inoltre, riceverà come compensazione il PUBG - SPECIAL COMMEMORATIVE PACK, sempre con oggetti di personalizzazione. Per il resto, tutte le mappe rilasciate finora sono disponibili per tutti.