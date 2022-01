Avowed: Obsidian assume Ryan Warden, ex-producer di Mass Effect, Dragon Age e LoL

Avowed continua il suo sviluppo in gran segreto negli studi di Obsidian, e in assenza di notizie ufficiali possiamo provare a trarne alcune guardando i movimenti di personale registrati attraverso LinkedIn e altri siti del genere, in base ai quali veniamo a sapere che Obsidian ha assunto Ryan Warden come production director del gioco, un personaggio decisamente esperto nel settore con trascorsi in Riot Games e BioWare.

Warden è arrivato in Obsidian proprio all'inizio di gennaio 2022, direttamente da Riot Games, assumendo il ruolo di production director proprio per Avowed, il nuovo RPG in prima persona per Xbox Series X|S e PC ambientato nel mondo della serie Pillars of Eternity ma destinato a raccontare una storia tutta nuova e in un modo anche diverso rispetto ai titoli precedenti.



Non c'è stato nessun annuncio ufficiale sull'ingresso di Warden in Obsidian, ma questo risulta evidente dal suo profilo LinkedIn, come riferito dall'account Twitter Idle Sloth, nel messaggio riportato qui sopra. Lo sviluppatore ha una carriera lunga 17 anni ma soprattutto sembra essere decisamente esperto nell'ambito della produzione di RPG, visto il curriculum.

In Riot Games, Warden ha servito come Senior Producer su Legends of Runeterra e League of Legends, ma è interessante vedere anche quanto abbia fatto all'interno di BioWare, dove ha lavorato per oltre 11 anni: tra i giochi a cui ha preso parte ci sono tutti i maggiori successi del team in ambito di RPG più o meno classici, con tutta la trilogia di Mass Effect, Jade Empire e Dragon Age: Inquisition.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di informazioni ufficiali su Avowed, di cui è emerso che dovrebbe usare Unreal Engine 5 e che, secondo il giornalista Jez Corden, "sembra Skyrim ma più colorato".