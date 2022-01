Avowed e The Outer Worlds 2: profilo LinkedIn confermano l'uso dell'Unreal Engine 5

Un profilo LinkedIn ha confermato che Obsidian Entertainment potrebbe aver scelto di utilizzare l'Unreal Engine 5 per sviluppare Avowed e The Outer Worlds 2. In passato si era parlato di adozione dell'engine di Epic Games per uno dei due, senza alcuna conferma ufficiale, ma in realtà pare che lo vedremo in azione con entrambi.

Il profilo rivelatore è quello del Tools Programmer Paul Miller, che sta lavorando su entrambi i giochi e che si occupa espressamente di sviluppare plugin per migliorare l'utilizzo dell'Unreal Editor 4 o 5. Miller fa parte di un gruppo che si occupa di migliorare gli strumenti di sviluppo, formato da nove persone, che lavora a tutti i progetti dello studio.

Quindi ha senso che lo sviluppatore dei Pillars of Eternity abbia deciso di utilizzare un singolo engine per tutto, in modo da poter unificare i suoi sforzi tecnologici e non disperdere risorse. In questo modo i tool sviluppati possono essere utilizzati da tutti.

Nel caso fosse tutto confermato, Obsidian sarebbe l'ennesimo Xbox Game Studios a utilizzare l'Unreal Engine 5. In effetti sarebbe in ottima compagnia, visto che hanno fatto la stessa scelta anche inXile, Ninja Theory e The Coalition. Difficile dire quando Avowed e The Outer Worlds 2 arriveranno sul mercato, ma speriamo che non manchi molto.

Nel frattempo attendiamo anche il nuovo gioco di Josh Sawyer, che pare essere in un avanzato stato di sviluppo e potrebbe uscire addirittura nel 2022.