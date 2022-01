Offerte Amazon: SSD esterno da 2 TB in sconto al 44%

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD esterno da 2 TB, marcato WD. Lo sconto segnalato sul sito è del 44%, ovvero 195€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è 439.99€. Il prezzo effettivo nell'ultimo periodo, però, non superava i 300€. Lo sconto odierno è buono, ma non il migliore degli ultimi mesi. Come è naturale, durante il Black Friday è stato proposto a un prezzo leggermente inferiore a quello odierno. Escluso tale periodo, però, questo prezzo è il migliore dell'anno, quindi è un buon momento per acquistarlo.

Questo SSD NVMe raggiunge velocità di lettura fino a 1.050 MB/sec e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/sec. Dispone di crittografia hardware AES a 256 bit abilitata tramite password. Inoltre, la scocca esterna resiste a cadute da altezze fino a 2 metri, per la massima sicurezza.

SSD WD da 2 TB

