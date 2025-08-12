Tanti volumi di Zerocalcare sono in forte sconto su Amazon, non più di 2,99€ l'uno

Con l'esclusione di Ogni maledetto lunedì su due - Nuova edizione, tutte le altre sono offerte a tempo e non sappiamo quanto a lungo rimarranno ancora a disposizione: sono iniziate a inizio agosto, quindi è possibile che stiano per terminare.

Se siete nuovi fan di Zerocalcare (o volete capire perché piace così tanto a tutti) allora c'è una promozione perfetta per voi in corso su Amazon. Potete infatti comprare svariati voluti di Zerocalcare a non più di 2,99€ l'uno, in formato Kindle . Ovviamente potete leggerli su computer, su smartphone o tablet per godere al meglio della qualità dei disegni che su un piccolo lettore Kindle potrebbe andare perduta. Per quanto riguarda i volumi in offerta, eccoli con i relativi link:

Di cosa parlano i vari volumi di Zerocalcare

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia affronta un mix di temi importanti e di argomenti personali: si parla di condizione dei carcerati, sanità territoriale, di "cancel culture" e di Iraq, ma anche di dubbi e paure personali del periodo della pandemia.

Dopo il botto è il catalogo della grande mostra di Zerocalcare alla Fabbrica del vapore di Milano, con un testo introduttivo di LRNZ, centinaia di disegni (compresi alcuni rari e poco noti) e in generale la completa cronologia 1999-2022 che permette di capire tutta la storia di Zerocalcare.

Kobane Calling Oggi è una riedizione aggiornata dopo quattro anni dall'originale con una nuova copertina, una nuova introduzione e la storia su Lorenzo "Orso" Orsetti che era stata pubblicata originariamente su Internazionale nel luglio del 2019. Racconta di tre viaggi tra Turchia, Iraq, Siria che mostra ciò che i telegiornali non raccontano del Kurdistan.

No Sleep Till Shengal racconta delle condizioni in cui versa la comunità ezida di Shengal in Iraq, tra tensioni internazionali, tentativi di resistenza catalogati come "terrorismo" e un sogno di democrazia difficile da immaginare.

Ogni maledetto lunedì su due - Nuova edizione è la ristampa della prima raccolta di storie del blog di Zerocalcare: si tratta oramai di una fotografia dell'inizio del viaggio di Zerocalcare e dello sviluppo di un percorso umano, politico e artistico.