Intel, tregua con Trump: il CEO Lip-Bu Tan convince il presidente dopo accuse di conflitti con la Cina

Il clima di alta tensione tra la Casa Bianca e Intel sembra essersi improvvisamente raffreddato. A pochi giorni dalle dichiarazioni in cui chiedeva le dimissioni di Lip-Bu Tan, accusandolo di essere "altamente in conflitto" per i suoi investimenti in centinaia di aziende cinesi, il presidente Donald Trump ha cambiato tono . In un post su Truth Social, il leader statunitense ha raccontato di aver incontrato Tan insieme al segretario al Commercio e al segretario al Tesoro, definendo il colloquio "molto interessante" e lodando la carriera del dirigente come "una storia di successo straordinaria".

Dal rischio dimissioni al dialogo aperto

Le accuse nei confronti del CEO di Intel erano emerse dopo una lettera del senatore repubblicano Tom Cotton, presidente della Commissione Intelligence del Senato, che aveva sollevato dubbi sulla "sicurezza e integrità" delle operazioni dell'azienda a causa dei legami di Tan con la Cina. Secondo Reuters, alcuni degli investimenti passati del manager avrebbero coinvolto società con rapporti con l'esercito cinese. Tan, nominato amministratore delegato a marzo, aveva ereditato un'azienda in difficoltà, con il comparto foundry incapace di attrarre clienti di peso e in ritardo rispetto a competitor come TSMC.

Pochi giorni prima dell'incontro con Trump, il CEO aveva inviato una lettera ai dipendenti di Intel, denunciando la diffusione di "molta disinformazione" sui ruoli da lui ricoperti in passato e ribadendo di aver "sempre operato nel rispetto dei più alti standard legali ed etici". Tan ha inoltre confermato che Intel stava collaborando con la Casa Bianca per fornire tutti i dettagli utili a chiarire la vicenda e "garantire che siano noti i fatti".