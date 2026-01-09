Xiaomi: nel 2026 termina il supporto HyperOS per 14 smartphone, vale anche per modelli REDMI e POCO

Xiaomi ha ufficialmente aggiornato le proprie politiche di supporto software, annunciando che nel corso del 2026 termineranno gli aggiornamenti HyperOS e Android per 14 smartphone distribuiti tra i marchi Xiaomi, Redmi e POCO. Si tratta di una decisione che segna la conclusione del ciclo di vita per diversi modelli molto diffusi, alcuni dei quali hanno rappresentato veri punti di riferimento nelle rispettive fasce di prezzo.
La fine del supporto avverrà in maniera progressiva durante l'anno e comporterà l'interruzione degli aggiornamenti di sistema, delle nuove versioni di HyperOS e delle patch di sicurezza. Tra i dispositivi più noti coinvolti figurano POCO F5 e POCO F5 Pro, che riceveranno come ultimo aggiornamento HyperOS 3 basato su Android 15. Dopo il 9 maggio 2026, entrambi entreranno ufficialmente nella fase di End of Life.
Una nota e molto amata serie Xiaomi si accoda agli smartphone che riceveranno HyperOS per l'ultima volta
Anche la storica serie Xiaomi 12, lanciata nel 2022 come fascia alta del catalogo, si avvicina alla fine del proprio percorso. Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro smetteranno di ricevere aggiornamenti già a marzo 2026, mentre Xiaomi 12T e 12T Pro beneficeranno di un supporto più lungo, che si estenderà fino al 13 ottobre 2026. Diversa la tempistica per Xiaomi 12 Lite, il cui ciclo di aggiornamenti terminerà il 1° luglio 2026. Tutti questi modelli concluderanno la loro evoluzione software con Android 15, dopo essere stati tra i primi a passare da MIUI a HyperOS.
Nel segmento medio e entry-level, l'elenco dei dispositivi coinvolti è altrettanto ampio. Tra questi spiccano Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 5G, insieme ai più economici Redmi 12C, Redmi 13C, Redmi A2 e A2+. Anche la linea POCO X sarà interessata: POCO X5 e POCO X5 Pro 5G raggiungeranno lo stato EoL già a febbraio 2026.
Cosa comporta la fine del supporto ad HyperOS?
È importante chiarire cosa comporti concretamente la fine del supporto. Gli smartphone continueranno a funzionare normalmente e le applicazioni resteranno utilizzabili, ma l'assenza di patch di sicurezza renderà i dispositivi progressivamente più vulnerabili. Le nuove falle scoperte dopo la data EoL non verranno corrette, aumentando i rischi per attività sensibili come pagamenti digitali o gestione di dati personali.
Per chi utilizza ancora uno di questi modelli come dispositivo principale, valutare il passaggio a uno smartphone più recente entro il 2026 rappresenta la scelta più prudente, soprattutto per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza.