Xiaomi: nel 2026 termina il supporto HyperOS per 14 smartphone, vale anche per modelli REDMI e POCO

Xiaomi ha ufficialmente aggiornato le proprie politiche di supporto software, annunciando che nel corso del 2026 termineranno gli aggiornamenti HyperOS e Android per 14 smartphone distribuiti tra i marchi Xiaomi, Redmi e POCO. Si tratta di una decisione che segna la conclusione del ciclo di vita per diversi modelli molto diffusi, alcuni dei quali hanno rappresentato veri punti di riferimento nelle rispettive fasce di prezzo.

La fine del supporto avverrà in maniera progressiva durante l'anno e comporterà l'interruzione degli aggiornamenti di sistema, delle nuove versioni di HyperOS e delle patch di sicurezza. Tra i dispositivi più noti coinvolti figurano POCO F5 e POCO F5 Pro, che riceveranno come ultimo aggiornamento HyperOS 3 basato su Android 15. Dopo il 9 maggio 2026, entrambi entreranno ufficialmente nella fase di End of Life.