The Batman Part 2 vedrà Sebastian Stan nel ruolo di Harvey Dent?

Stando ad alcuni rumor piuttosto insistenti, Sebastian Stan sarà in The Batman Part 2 e interpreterà il ruolo di Harvey Dent, andando dunque a unirsi a un cast che vede anche la presenza di Scarlett Johansson, già confermata ufficialmente.

Dopo anni di militanza nel Marvel Cinematic Universe, dove ha vestito i panni di Bucky Barnes, il Soldato d'Inverno, Stan si accinge dunque a entrare in uno dei più interessanti Elseworlds dell'Universo DC, quello appunto dove si svolgono gli eventi della saga di The Batman.

In realtà la presenza dell'attore nel film è stata riportata da più fonti, mentre il ruolo esatto che andrà a interpretare per il momento è solo dedotto sulla base di una serie di indizi: l'ipotesi Harvey Dent è la più quotata, ma alla fine può anche darsi che le cose vadano diversamente.

A puntare in questa direzione è stato soprattutto un post dello stilista di Sebastian Stan, che nelle scorse ore ha pubblicato un'immagine dell'attore con metà volto scuoiato, proprio come Due Facce: come coincidenza appare un tantino strana.