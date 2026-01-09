The Batman Part 2 vedrà Sebastian Stan nel ruolo di Harvey Dent?

Stando ad alcuni rumor piuttosto insistenti, Sebastian Stan sarà in The Batman Part 2 e interpreterà il ruolo di Harvey Dent, andando dunque a unirsi a un cast che vede anche la presenza di Scarlett Johansson, già confermata ufficialmente.
Dopo anni di militanza nel Marvel Cinematic Universe, dove ha vestito i panni di Bucky Barnes, il Soldato d'Inverno, Stan si accinge dunque a entrare in uno dei più interessanti Elseworlds dell'Universo DC, quello appunto dove si svolgono gli eventi della saga di The Batman.
In realtà la presenza dell'attore nel film è stata riportata da più fonti, mentre il ruolo esatto che andrà a interpretare per il momento è solo dedotto sulla base di una serie di indizi: l'ipotesi Harvey Dent è la più quotata, ma alla fine può anche darsi che le cose vadano diversamente.
A puntare in questa direzione è stato soprattutto un post dello stilista di Sebastian Stan, che nelle scorse ore ha pubblicato un'immagine dell'attore con metà volto scuoiato, proprio come Due Facce: come coincidenza appare un tantino strana.
Una parte fondamentale
Sappiamo che la sceneggiatura di The Batman Part 2 è pronta dallo scorso giugno e fra le pagine dello script è evidentemente già stato tratteggiato il ruolo di Harvey Dent all'interno di una storia che, come per il primo The Batman, punterà forte sulla componente "detective" del personaggio DC.
Essendo Dent il procuratore distrettuale di Gotham, la sua figura sarà fondamentale per portare avanti il racconto in stile crime che Matt Reeves ha in mente per la sua visione del Cavaliere Oscuro.