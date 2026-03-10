Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è impressionante, dice un insider

Secondo quanto riferito da un insider che negli anni ha rivelato diversi dettagli legati al progetto e ai suoi precedenti sviluppatori, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è impressionante e far ripartire i lavori da zero è stata la scelta migliore.

"Ho avuto modo di vedere Star Wars: Knights of the Old Republic Remake e sono rimasto estremamente impressionato dalla maggior parte delle cose che stanno realizzando", ha scritto la fonte in questione.

"Avendoli visti entrambi, credo che cancellare il remake di Aspyr e ripartire da zero con Saber sia stata la scelta giusta. Se i lavori continuano a procedere speditamente, è possibile che presentino il gioco quest'anno."

L'insider ha spiegato che il precedente progetto affidato ad Aspyr si poneva più come un action game, sulla falsariga di Star Wars Jedi: Fallen Order ma con le pause tattiche di Final Fantasy 7 Remake. Evidentemente, la visione di Saber è diversa.