Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è impressionante, dice un insider

Stando alle parole di un insider che sostiene di averlo visto, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è davvero impressionante.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/03/2026
Un'immagine dal teaser di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
Secondo quanto riferito da un insider che negli anni ha rivelato diversi dettagli legati al progetto e ai suoi precedenti sviluppatori, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è impressionante e far ripartire i lavori da zero è stata la scelta migliore.

"Ho avuto modo di vedere Star Wars: Knights of the Old Republic Remake e sono rimasto estremamente impressionato dalla maggior parte delle cose che stanno realizzando", ha scritto la fonte in questione.

"Avendoli visti entrambi, credo che cancellare il remake di Aspyr e ripartire da zero con Saber sia stata la scelta giusta. Se i lavori continuano a procedere speditamente, è possibile che presentino il gioco quest'anno."

Star Wars: Knights of the Old Republic compie 20 anni Star Wars: Knights of the Old Republic compie 20 anni

L'insider ha spiegato che il precedente progetto affidato ad Aspyr si poneva più come un action game, sulla falsariga di Star Wars Jedi: Fallen Order ma con le pause tattiche di Final Fantasy 7 Remake. Evidentemente, la visione di Saber è diversa.

Uno sviluppo lungo e complesso

Annunciato ormai quasi cinque anni fa, Star Wars: Knights of The Old Republic Remake ha dovuto affrontare finora un percorso di sviluppo lungo e complesso, che appunto è ripartito da zero quando Aspyr è stata sostituita da Saber Interactive.

L'avvicendamento ha inevitabilmente allungato i tempi del progetto, ma a seconda di com'è stata gestita la ripartenza esiste davvero la possibilità che il gioco venga presentato ufficialmente quest'anno. Del resto Saber sta inanellando lavori completati con una rapidità sorprendente.

#Rumor
