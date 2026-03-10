Disney Epic Mickey: Rebrushed è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è un'ottima occasione per ampliare la propria libreria di videogiochi e recuperare qualche titolo senza spendere l'occhio di una testa. Tra le promozioni attive troviamo anche Disney Epic Mickey: Rebrushed in versione PS5 , ora disponibile con uno sconto del 25%. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta tramite questo indirizzo , oppure cliccando sul box sottostante. Il gioco al momento viene proposto a 29,92 euro , con un risparmio di circa 10 euro rispetto al prezzo di listino. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita per gli iscritti a Prime.

Cos'è Disney Epic Mickey: Rebrushed?

Disney Epic Mickey: Rebrushed è il remake di Disney Epic Mickey, l'avventura in stile platform 3D uscita nel 2010 su Wii, riproposta con nuova grafica e altre novità nel gameplay. Nella storia, ci troviamo a guidare Topolino in un affascinante viaggio attraverso Rifiutolandia, un mondo ispirato alle classiche storie Disney ormai semi-dimenticate ma che si dimostrano ancora decisamente vive e vivaci, ricche di sorprese, minacce e misteri.

Si tratta sostanzialmente di un platform in 3D ma con puzzle e vari elementi adventure, caratterizzato dalla possibilità di utilizzare dei particolari poteri legati al pennello magico di Topolino, con il quale è possibile interagire sugli scenari per modificarne le caratteristiche, attivare oggetti e altro.