Chi segue i numeri di Marathon sperando che fallisca avrebbe un comportamento da "disoccupato senza una donna", per uno sviluppatore

Le polemiche su Marathon non mancano mai, fin dall'annuncio del gioco. Parte della comunità sembra assetata del sangue di Bungie , tanto da contare continuamente il numero di giocatori contemporanei su Steam su Steamdb, in attesa di crolli dei picchi medi e altri segnali di possibile fallimento. Ciò sta avvenendo nonostante i giudizi mediamente positivi di chi l'ha effettivamente giocato. Attualmente, il gioco ha l'88% di quasi 18.000 recensioni positive su Steam, per una media Molto positiva . Insomma, pare che la maggioranza di chi lo ha provato lo abbia apprezzato, mentre chi lo giudica per communis opinio tende a stroncarlo.

In difesa di Marathon

Avrà successo o meno? Difficile dirlo, ma altri sviluppatori hanno voluto schierarsi in sua difesa, in particolare la direttrice creativa di Warframe, Rebecca Ford, e il senior designer di Overwatch, Dylan Snyder.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Rispondendo a un post che affermava che Marathon aveva perso il 50% dei suoi giocatori a causa di Slay the Spire 2 e Pokémon Pokopia, Snyder ha detto: "Sentitevi liberi di non gradire e ignorare qualsiasi gioco vogliate, più potere a voi, ma questo è un comportamento da disoccupato senza una donna." Ha poi aggiunto: "Conoscendo i numeri effettivi dei giocatori di Overwatch, tendo a ridere quando SteamDB viene usato come argomentazione decisiva."

Rebecca Ford si è concentrata maggiormente sullo stato precario dell'industria in questo momento, spiegando che quando Warframe è stato lanciato nel 2013, c'erano solo 435 giochi su Steam con cui competere nel corso dell'anno.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Ora un gioco ha altri 20.014 concorrenti nello stesso anno per molti milioni di utenti Steam che sono già stati esposti a oltre 80.000 lanci precedenti che potrebbero aver gradito. Siamo stati incredibilmente fortunati. Eravamo al verde."