Cosa giocherete questo weekend? Slay the Spire 2, Pokémon Pokopia, Marathon o che altro?

Ci avviciniamo alla primavera con un carico di giochi davvero notevole, anche considerando le uscite di questi giorni, dunque anche se la stagione sta cambiando la domanda resta costante: cosa giocherete questo weekend?
Si è trattato di una settimana davvero fitta di novità, anche di grosso calibro, che si sono aggiunte ad altre uscite recenti per un probabile sovraffollamento di giochi che, come sempre, andranno poi tutti ad appesantire ulteriormente il backlog incombente.
Siamo appena usciti da un febbraio che, proprio all'ultimo, ci ha portato una bomba come Resident Evil Requiem e già ci sono diversi altri giochi da seguire, sebbene immaginiamo che in molti siano ancora decisamente impegnati sul survival horror di Capcom, fresco fresco di lancio.
Tutte le scelte di questa settimana
Questo inizio di marzo si caratterizza per almeno quattro o cinque uscite di notevole livello, sia per le dimensioni dei titoli coinvolti che per la qualità stessa dei giochi in questione, tra i quali troviamo novità assolute e seguiti di titoli ben consolidati.
Partiamo da Pokémon Pokopia, visto che lo strano spin-off del celebre franchise, da outsider totale, si sta rivelando uno dei migliori videogiochi usciti sotto il popolare marchio di The Pokémon Company, con una struttura ibrida che sembra mettere insieme il meglio di Animal Crossing con il meglio dei Pokémon e una spruzzata di Minecraft ad arricchire il tutto.
Immaginiamo che in molti siano ancora profondamente immersi nella costruzione di habitat ideali per le proprie creature, considerando anche la notevole profondità del gameplay.
Un altro titolo di notevole richiamo, sebbene il suo successo sia ancora tutto da valutare, è Marathon, il nuovo sparatutto multiplayer online di Bungie che ci trasporta in un pianeta alieno rappresentato con uno stile veramente peculiare alle prese con un extraction shooter di notevole livello.
Tuttavia, quello che sembra essere il vero grande successo di questa settimana è Slay the Spire 2, capace di raggiungere numeri da record al lancio su Steam. D'altra parte, chi ha avuto a che fare con il primo capitolo sa bene che non c'è da stupirsi della mania scoppiata per questo seguito, visto che amplia e arricchisce una meccanica da deckbuilder roguelike che era già praticamente perfetta.
Tra le altre novità di livello ricordiamo inoltre Planet of Lana 2: Children of the Leaf, che potrebbe essere la scelta principale degli abbonati a Game Pass visto il lancio diretto all'interno del catalogo del servizio, mentre per i più maturi ed esperti questa è stata probabilmente la settimana del ritorno sullo storico MMORPG di Blizzard, visto il lancio dell'espansione Midnight di World of Warcraft.