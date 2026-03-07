Cosa giocherete questo weekend? Slay the Spire 2, Pokémon Pokopia, Marathon o che altro?

Ci avviciniamo alla primavera con un carico di giochi davvero notevole, anche considerando le uscite di questi giorni, dunque anche se la stagione sta cambiando la domanda resta costante: cosa giocherete questo weekend?

Si è trattato di una settimana davvero fitta di novità, anche di grosso calibro, che si sono aggiunte ad altre uscite recenti per un probabile sovraffollamento di giochi che, come sempre, andranno poi tutti ad appesantire ulteriormente il backlog incombente.

Siamo appena usciti da un febbraio che, proprio all'ultimo, ci ha portato una bomba come Resident Evil Requiem e già ci sono diversi altri giochi da seguire, sebbene immaginiamo che in molti siano ancora decisamente impegnati sul survival horror di Capcom, fresco fresco di lancio.