The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered avrà il multiplayer, grazie a una mod

ReadyM nasce con l'obiettivo di rendere più accessibile il modello di modding collaborativo che in passato ha contribuito al successo di fenomeni come Minecraft , Roblox e Grand Theft Auto V con l'esperienza di FiveM . L'idea è passare dal semplice consumo dei giochi alla co-creazione di contenuti, permettendo ai giocatori di trasformare titoli già esistenti in esperienze multiplayer personalizzate.

Lo studio ReadyCode ha annunciato che nel secondo trimestre del 2026 pubblicherà una mod multiplayer per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered . Il progetto farà parte della piattaforma ReadyM , un sistema pensato per trasformare giochi originariamente single-player in mondi multiplayer creati e gestiti dalle comunità.

Una piattaforma strutturata

La piattaforma offre strumenti per creare campagne cooperative, server di gioco di ruolo, economie virtuali, arene PvP, regole personalizzate e molti altri contenuti ideati dalle comunità, senza che gli sviluppatori debbano ricostruire completamente i giochi da zero. A differenza delle mod tradizionali, che spesso costringono i modder a risolvere continuamente gli stessi problemi tecnici, ReadyM fornisce un'infrastruttura di base che semplifica hosting, compatibilità delle mod e gestione dei server.

Il cofondatore e CEO di ReadyCode, Julius Kopczewski, ha spiegato la filosofia del progetto: "Alcune delle migliori esperienze multiplayer nei videogiochi sono nate quando i giocatori hanno 'assemblato' soluzioni improvvisate solo per poter giocare con gli amici. Ho visto quanto può essere potente questo processo, ma anche quanto sia fragile quando ogni team deve ricominciare da zero. ReadyM offre a queste comunità una base solida, così che le loro idee possano durare più a lungo e raggiungere i giocatori in più di un gioco."

Il team ha già sperimentato questo approccio nel 2025 con Black Myth: Wukong, pubblicando la mod multiplayer WukongMP, che dal lancio nel dicembre 2025 ha generato oltre 12 milioni di visualizzazioni e circa 100.000 partite multiplayer.

La serie The Elder Scrolls, sviluppata da Bethesda, è considerata un terreno ideale per questo tipo di progetto grazie alla sua storica comunità di modder. Con ReadyM, i giocatori di Oblivion potranno esplorare Tamriel in cooperativa, creare server con regole e culture proprie, fondare territori di gilde, costruire economie interne, progettare missioni e persino ideare nuove modalità.

Infine, ReadyCode prevede di lanciare nel 2026 anche un programma di partnership dedicato ai team di modding multiplayer già esistenti, inclusi progetti come Skyrim Together, esperimenti multiplayer su Hogwarts Legacy e mod per Just Cause, offrendo strumenti condivisi e maggiore visibilità, pur mantenendo l'indipendenza creativa dei vari gruppi.