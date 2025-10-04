La versione fisica di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in realtà un codice nella scatola?

Pare che la versione fisica della Deluxe Edition di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered non sia proprio "fisica" quanto si sperava. Secondo nuove scoperte, pare che sarà un " codice download nella scatola " nella versione Xbox Series, mentre la versione PS5 avrà un disco ma i contenuti extra della versione Deluxe saranno su un codice download.

Cosa sappiamo sulle edizioni fisiche di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

La versione Xbox Series X di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered segnala che è "richiesto il download del contenuto". Nel caso di PS5, invece, la confezione afferma che "la connessione internet è richiesta" e che c'è un voucher per i contenuti aggiuntivi delle Digital Deluxe.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

C'è parecchia confusione sulla questione, visto che recenti report aveano indicato che in Nord America ed Europa entrambe le versione avrebbero avuto un disco fisico mentre nel resto del mondo sarebbe stato un codice download. Bethesda non sta condividendo comunicazioni ufficiali a riguardo, quindi non è facile capire esattamente come stiano le cose.

La data di uscita è il 13 ottobre, quindi probabilmente il modo migliore che comprendere la questione è attendere tale giorno e scoprirlo a spese di altri giocatori, per poi decidere se ha senso comprare la versione fisica di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Ricordiamo che Bethesda non ha risolto i problemi di prestazioni di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e le recensioni sono calate.